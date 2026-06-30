إصدار أكثر من 17 ألف شهادة مدرسية عبر تطبيق سند

خبرني - أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الثلاثاء، أن خدمات منصة "أجيال" التعليمية تشهد، منذ إتاحة خدماتها عبر تطبيق "سند" قبل قرابة أسبوعين، إقبالًا ملحوظًا من المستخدمين، حيث جرى إصدار أكثر من 17 ألف شهادة مدرسية عبر التطبيق.

وأضافت الوزارة أنه جرى، من خلال تطبيق "سند"، الاستعلام عن علامات الفصل الدراسي أكثر من 1.7 مليون مرة، فيما تجاوز عدد عمليات الاطلاع على الشهادات المدرسية 1.3 مليون عملية.

وبحسب الوزارة، بلغ عدد عمليات الاطلاع على كشف الغياب نحو 491 ألف عملية، فيما تجاوز عدد عمليات الاستعلام عن معلومات الأبناء 405 آلاف عملية.

وكانت أطلقت وزارتا التربية والتعليم، والاقتصاد الرقمي والريادة، في تشرين الثاني 2025 المنصة الوطنية الموحدة لإدارة المعلومات التربوية والتعلم الإلكتروني منصة "أجيال"، التي تعد أحد أبرز مشاريع التحول الرقمي في قطاع التعليم، من خلال تطوير وتفعيل منصة وطنية ذكية لإدارة المعلومات التربوية والمحتوى الرقمي، فيما أصبحت خدماتها متاحة عبر "سند" منتصف حزيران الحالي بما يتيح لأولياء الأمور الوصول إلى المعلومات الدراسية لأبنائهم بسهولة ومن خلال قناة رقمية موحدة.

وتشمل الخدمات المتاحة عبر التطبيق: علامات الفصل الدراسي، والشهادات المدرسية وكشف الغياب والاستعلام عن معلومات الأبناء.