الأردن.. أجواء حارة نسبيا الثلاثاء والأربعاء ومعتدلة الخميس والجمعة

خبرني - يكون الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، لاسيما في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحاراً نسبيًا إلى حار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويبقى الطقس الجمعة، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً إلى حار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 33- 21 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 31- 19، وفي المرتفعات الشمالية 29- 17، وفي مرتفعات الشراة 30 - 16، وفي مناطق البادية 37- 20، وفي مناطق السهول 33- 21، وفي الأغوار الشمالية 40 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 41- 27، وفي البحر الميت 40- 26، وفي خليج العقبة 41 - 27 درجة مئوية.