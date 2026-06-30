عائلة الأردنية تغريد صابر تنعى وفاتها في زلزال فنزويلا

خبرني - نعت عائلة المواطنة الأردنية تغريد صابر، التي توفيت جراء الزلزال المدمر الذي ضرب فنزويلا، ابنتها بعد انتشال جثمانها من تحت الأنقاض، معربة عن بالغ حزنها لفقدانها.

وقالت العائلة، في بيان، إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثمان الفقيدة، لتنتهي بذلك رحلة انتظار مؤلمة، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وتقدمت العائلة بالشكر إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، والسفارة الأردنية في البرازيل، وجميع ممثلي المملكة والقائمين على الأعمال في فنزويلا، تقديراً لجهودهم ومتابعتهم منذ اللحظات الأولى ووقوفهم إلى جانب الأسرة خلال المحنة.

كما أعربت عن تقديرها لفرق البحث والإنقاذ الأردنية المشاركة في عمليات الاستجابة للزلزال، مثمنة ما وصفته باحترافيتها وإنسانيتها في عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الضحايا والمحتجزين من تحت الأنقاض.

ووجهت العائلة خبرني الشكر أيضاً لكل من ساندها وقدم لها الدعم أو الدعاء خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن هذا التعاطف كان له أثر كبير في التخفيف من وقع المصاب.