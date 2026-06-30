(لن يهرب) بعد المأساة.. مدرب ألمانيا يلقي الكرة في ملعب المسؤولين

خبرني - أكد مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان أنه لن يستقيل من منصبه بعد الخروج المأساوي المبكر لـ "المانشافت" من دور الـ32 في كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام باراغواي، مشددا على أنه ليس "من النوع الذي يهرب".

وقال بعد المباراة في فوكسبورو قرب بوسطن "أنا لست من النوع الذي يهرب. هذه ليست المرة الأولى التي نعيش فيها هذا النوع من البطولات. هناك أمور يجب تغييرها بطريقة أو بأخرى، لكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عنها".

وأضاف "أنا لست شخصا سيقول: الآن وقد أُقصينا، سأتراجع". وتابع "إذا أراد الاتحاد أن أستمر، فسأستمر. وإذا لم يرد ذلك، يمكنه أن يقول لي. أعرف كيف تسير الأمور في كرة القدم. ربما هناك كثيرون يودون ألا أستمر. لكن رغم ذلك، سأواصل إذا رغب الاتحاد في ذلك".

وبعد خروجه أيضا من ربع نهائي كأس أوروبا 2024 التي أُقيمت على أرضه، يترك ناغلسمان الآن للمسؤولين في الاتحاد الألماني لكرة القدم اتخاذ القرار بشأن بقائه أو رحيله، عقب ثالث كأس عالم تواليا يخرج منها المنتخب الألماني مبكرا.

حديث مقتضب

وقال "الجميع يعرف كيف أعمل كمدرب. الجميع يعرف نوع كرة القدم التي أنتهجها. لا حاجة لعملية اختيار جديدة. المسؤولون يعلمون أي نوع من المدربين أنا. وإذا كانوا مقتنعين بأنني الشخص المناسب، سيخبرونني بذلك. وإذا كانوا مقتنعين بأن شخصا آخر سيكون أفضل، فسيخبرونني أيضا".

وفي الوقت الحالي، وبعد لحظات قليلة من نهاية المباراة، يرى المدرب الأصغر سنا الذي قاد مباراة إقصائية في كأس العالم، أن على المسؤولين أخذ الوقت الكافي للتفكير.

وختم قائلا "لقد تحدثوا معي بشكل مقتضب وواسوني كما فعلوا مع جميع اللاعبين. لكن سيكون من الغريب أن يبدأوا الآن، بعد دقيقتين من الإقصاء، نقاشا بشأن عقدي. يحدث ذلك أحيانا في كرة القدم. لكن المسؤولين لدي يتمتعون بالشخصية وسيفعلون ذلك في وقت أكثر هدوءا عندما يحين. لن يناقشوا هذا الأمر على عجل (..) في غرفة الملابس، مع لاعبين يبكون".