الأهلي السعودي يفعل بند إنهاء عقد رياض محرز

خبرني - استكملت إدارة النادي الأهلي السعودي جميع الإجراءات النظامية الخاصة بتفعيل بند إنهاء عقد اللاعب الجزائري رياض محرز، بعد استيفاء المتطلبات التعاقدية المنصوص عليها بين الطرفين.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن هذه الخطوة جاءت عقب إخطار اللاعب ووكيل أعماله رسميا بقرار إنهاء العلاقة التعاقدية قبل عدة أيام، إلى جانب سداد المقابل المالي المتفق عليه البالغ 15 مليون يورو خلال الفترة المحددة في العقد، التي تنتهي بنهاية يونيو، ليصبح إنهاء العقد نافذا وفقا لبنود الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وأكدت الصحيفة أنه من المنتظر أن تبدأ إدارة الأهلي التحرك لاستكمال ترتيبات المرحلة القادمة، في إطار خططها لإعادة تشكيل الفريق وتعزيز صفوفه بدماء شابة ورواتب مقبولة استعدادا للموسم الجديد، الذي سيشهد مشاركة النادي في عدد من الاستحقاقات المحلية والقارية.

وكان الإعلامي الرياضي خالد الشنيف مقدم برنامج "دورينا غير" كشف أن إدارة "الراقي" تدرس بجدية تفعيل بند يسمح بإنهاء ارتباطها برياض محرز وعدم استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

وانضم رياض محرز إلى الأهلي قادما من مانشستر سيتي في صيف 2023، ونجح في أن يكون أحد أبرز نجوم الفريق، مسهما في التتويج بثلاثة ألقاب أبرزها دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين إلى جانب كأس السوبر السعودي.

وكشفت تقارير إعلامية أن نادي الدرعية السعودي، الصاعد حديثا إلى دوري روشن، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز، عقب إنهاء مشواره مع الأهلي السعودي.