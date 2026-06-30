إسرائيل تواصل انتهاكاتها في الأراضي السورية

خبرني - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها للأراضي السورية، حيث توغلت قوة من جيش الاحتلال -مساء أمس الاثنين- في ريف محافظة درعا الغربي جنوبي سوريا وأطلقت النار باتجاه منازل مدنيين، في أحدث تصعيد تشهده المنطقة الحدودية.

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية بأن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في سرية الهاون بقرية معرية في ريف درعا الغربي، وأطلقت النار باتجاه منازل المدنيين.

ولم تذكر القناة وقوع إصابات أو أضرار، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من السلطات السورية أو الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة.

ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه مدنيين في محافظة درعا، واستهداف إحدى القرى بقذائف مدفعية، بالتزامن مع تحليق طيران حربي في أجواء المنطقة.

إدانات عربية واسعة

وأدانت عدة دول عربية الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل وتحمل مسؤولياته تجاهها.

ونددت بيانات صادرة عن وزارات الخارجية في كل من قطر والسعودية والكويت والإمارات ومصر باستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها السافرة في المنطقة، وآخرها التوغلات داخل الأراضي السورية واستهداف محافظتيْ القنيطرة ودرعا بقذائف مدفعية.

وأعربت البيانات عن رفضها القاطع لترويع المدنيين وانتهاك القوانين والأعراف الدولية، مؤكدة ضرورة وقف التعديات الإسرائيلية على السيادة السورية، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مع دعم وحدة وسلامة الأراضي السورية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وردع إسرائيل ومحاسبتها على اعتداءاتها المتكررة.

الجامعة العربية والتعاون الخليجي

كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية، بما في ذلك القصف المدفعي على القنيطرة ودرعا.

ومن جهته، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي عن إدانته الشديدة للتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية واستهداف القنيطرة ودرعا بالقذائف المدفعية، وشدد على تضامن المجلس مع سوريا في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

وتشهد سوريا -منذ أشهر- تصاعداً في الاعتداءات الإسرائيلية، شملت عمليات دهم وتفتيش لمنازل مدنيين وإقامة حواجز واعتقالات.

وعقب إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، واحتلال المنطقة السورية العازلة.