الباراغواي تقصي ألمانيا من المونديال – فيديو

خبرني - تأهل منتخب الباراغواي إلى دور الـ16 من المونديال، بعد فوزه على نظيره الألماني بركلات الترجيح.

وانتهى اللقاء، الذي أُقيم على ملعب جيليت في بوسطن، في وقته الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

وسجل إنسيسو الهدف الأول لمنتخب الباراغواي برأسية في الدقيقة 41، مستغلًا عرضية متقنة من ليغالارتزا.

وفي الشوط الثاني، ومن عرضية متقنة للبديل غوريتسكا، نجح كاي هافرتز في تسجيل هدف التعادل برأسية جميلة في الدقيقة 54، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل.

وفي ركلات الترجيح، أضاع هافرتز الركلة الأولى لألمانيا، بعدما تصدى لها حارس مرمى الباراغواي.

كما أضاع فولتيماده الركلة الرابعة لألمانيا، بعد تصدٍ جديد من حارس الباراغواي.

وفي المقابل، أضاع سانابريا الركلة الرابعة للباراغواي بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

وأهدر بالبوينا الركلة الخامسة للباراغواي، بعدما تصدى لها الحارس مانويل نوير.

وفي الركلة السادسة، أضاع تاه محاولته لألمانيا، ليحسم منتخب الباراغواي ركلات الترجيح بنتيجة 4-3، ويتأهل إلى دور الـ16.