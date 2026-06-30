خريجو فني صحة الفم والأسنان يشتكون من (مزاولة المهنة)

خبرني - اشتكى خريجو تخصص فني صحة الفم والأسنان، من استمرار عدم وضوح الإجراءات المتعلقة بمزاولة المهنة.

وقالوا في رسالة وصلت خبرني ، انه على الرغم من مرور عام كامل على التخرج واستكمال جميع المتطلبات الأكاديمية اللازمة ، فما زالت الإجراءات المتعلقة بمزاولة المهنة غير واضحة ما حرمهم من العمل سواء في الأردن او خارجه.

وبينوا ان هذا التأخير تسبب بحالة من التعطيل المهني للخريجين، وحرمهم من التقدم للعديد من فرص العمل داخل المملكة وخارجها ، حيث تشترط اغلب جهات العمل وجود مزاولة مهنة كمتطلب أساسي للتوظيف.

وبينوا انه التعامل مع بعض الخريجين وفق النظام السابق وإتاحة الحصول على المزاولة لهم، بينما لم تتح الفرصة لآخرين رغم تساوي المؤهلات والظروف، مما خلق شعورًا بعدم العدالة وتكافؤ الفرص بين أبناء التخصص الواحد.

واعتبروا ان استمرار هذا الوضع ينعكس سلبًا على مستقبل الخريجين المهني ويؤدي إلى ضياع فرص العمل والتطوير المهني التي يصعب تعويضها، خاصة بعد استثمار سنوات من الدراسة والتدريب في هذا المجال.

وطالب الخريجون بإنصافهم ، وتوضيح الإجراءات بشكل رسمي وواضح، وإيجاد حل عادل وسريع يضمن حق جميع الخريجين في ممارسة مهنتهم دون تأخير أو تمييز.