توجه لتأسيس مركز للناجين من العنف الأسري في الأردن

خبرني - كشف مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث بالإنابة، العقيد محمد بني سلامة، عن عمل الإدارة على تأسيس مركز خدمات متخصص للناجين من العنف الأسري.

وقال بني سلامة، إن الخطة الجديدة من شأنها أن تتجاوز على الفجوات السابقة في سياق العمل المؤسسي والتنسيق بين المؤسسات الشريكة وذات العلاقة في الحماية من العنف الأسري، بحسب الغد.

وأكد أن هذه الخطة امتداد، لعمل تراكمي بدأ مع إدارة حماية الأسرة منذ تأسيسها في العام 1997، قائلا: إن أشواطا طويلة قطعت في هذا المجال وكذلك بالنسبة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الذي مضى على تأسيسه 25 عاما.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة وعلى ضوء الخطة الجديدة، ستشهد التركيز على إدارة التقاطعات المؤسسية بين المؤسسات ذات العلاقة في مجال الحماية من العنف الأسري، لتعزيز الثقة بالدور المؤسسي لحماية الناجين من العنف أيضا.