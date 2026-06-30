*
الثلاثاء: 30 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

توجه لتأسيس مركز للناجين من العنف الأسري في الأردن

  • 30 حزيران 2026
  • 00:43
توجه لتأسيس مركز للناجين من العنف الأسري في الأردن

خبرني  - كشف مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث بالإنابة، العقيد محمد بني سلامة، عن عمل الإدارة على تأسيس مركز خدمات متخصص للناجين من العنف الأسري.

وقال بني سلامة، إن الخطة الجديدة من شأنها أن تتجاوز على الفجوات السابقة في سياق العمل المؤسسي والتنسيق بين المؤسسات الشريكة وذات العلاقة في الحماية من العنف الأسري، بحسب الغد.

وأكد أن هذه الخطة امتداد، لعمل تراكمي بدأ مع إدارة حماية الأسرة منذ تأسيسها في العام 1997، قائلا: إن أشواطا طويلة قطعت في هذا المجال وكذلك بالنسبة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الذي مضى على تأسيسه 25 عاما.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة وعلى ضوء الخطة الجديدة، ستشهد التركيز على إدارة التقاطعات المؤسسية بين المؤسسات ذات العلاقة في مجال الحماية من العنف الأسري، لتعزيز الثقة بالدور المؤسسي لحماية الناجين من العنف أيضا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

خبيران: توحيد البروتوكولات العلاجية وتعزيز الصيدلة السريرية يحدان من الهدر الدوائي
خبيران: توحيد البروتوكولات العلاجية وتعزيز الصيدلة السريرية يحدان من الهدر ال...
  • 2026-06-29 23:26
أمين الأوقاف: الخطاب الديني خط الدفاع الأول للوقاية من المخدرات
أمين الأوقاف: الخطاب الديني خط الدفاع الأول للوقاية من المخدرات
  • 2026-06-29 22:56
وزير الشباب يرعى إطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء
وزير الشباب يرعى إطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء
  • 2026-06-29 22:25
العثور على جثمان أردنية تحت أنقاض زلزال فنزويلا
العثور على جثمان أردنية تحت أنقاض زلزال فنزويلا
  • 2026-06-29 19:40
الحكومة: دمج 779 شخصا من ذوي الإعاقة في أسر طبيعية وبديلة
الحكومة: دمج 779 شخصا من ذوي الإعاقة في أسر طبيعية وبديلة
  • 2026-06-29 19:05
الشركة المنفذة للناقل الوطني تؤكد اهتمامها بالفرص الاستثمارية في الأردن
الشركة المنفذة للناقل الوطني تؤكد اهتمامها بالفرص الاستثمارية في الأردن
  • 2026-06-29 18:51