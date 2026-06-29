الصين تستعد لافتتاح أول فندق في العالم يدار بالكامل بالروبوتات في 2027

خبرني - أعلنت الصين عن خطط لافتتاح أول فندق في العالم يُدار بالكامل بواسطة الروبوتات، ما يُمثل خطوةً مهمة نحو أتمتة الضيافة بالكامل.

يقع الفندق في مقاطعة غوانغدونغ، ومن المقرر افتتاحه عام 2027، وستتولى إدارته شركة بودو روبوتيكس.

وسيعتمد الفندق على الروبوتات لتقديم جميع الخدمات الرئيسية، بما في ذلك الاستقبال، وخدمة الغرف، وأعمال التنظيف، وإعداد الطعام، ومساعدة النزلاء، بحسب تقرير لموقع "إنترستينغ إنجينيرينغ" المتخصص في أخبار التكنولوجيا والابتكارات، اطلعت عليه "العربية Business".

ويستند المشروع إلى خبرة شركة بودو روبوتيكس في نشر روبوتات الخدمة في متاجر التجزئة والمطاعم وأعمال التنظيف التجارية، ليوسع نطاق الأتمتة إلى تشغيل فندق كامل.

ويُوصف المشروع بأنه أول "فندق يعتمد على الروبوتات في جميع سيناريوهات الخدمة"، حيث ستتولى الروبوتات جميع الوظائف الرئيسية في قطاع الضيافة، بما في ذلك الاستقبال، وتسجيل الوصول، وخدمة الغرف، وأعمال التنظيف، وإعداد الطعام، ومساعدة النزلاء.

وسيتم افتتاح الفندق على مراحل، على أن تبدأ التجارب العامة في أواخر عام 2026.

وخلال المرحلة الأولى، سيجري افتتاح عدد محدود من الغرف لاستقبال الزوار، بهدف إتاحة تجربة خدمات الاستقبال المعتمدة على الروبوتات، وخدمات التوصيل الذاتي داخل الغرف، وغيرها من ميزات الضيافة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، قبل الافتتاح الكامل للفندق.

وقال كونغ غو، المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة بودو: "تُتيح هذه المبادرة فرصةً لاستكشاف نماذج خدمات جديدة، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات معًا لتقديم تجارب ذكية ومتكاملة في العالم الحقيقي".

العقول التي تقود الروبوتات

على عكس الفنادق الذكية التقليدية التي تستخدم أنظمة أتمتة منفصلة لأداء مهام محددة، صُمم فندق بودو روبوتيكس ليعمل كنظام روبوتي متكامل بالكامل، تتعاون فيه عدة روبوتات عبر جميع مراحل تجربة النزيل.

ووفقًا للشركة، ستتواصل الروبوتات من خلال منصة ذكاء مشتركة لتقديم خدمة مستمرة وشخصية في مختلف أنحاء الفندق، بدءًا من تسجيل الوصول وخدمات الكونسيرج، مرورًا بتوصيل الطلبات إلى الغرف، وخدمات الطعام، والتنظيف، ووصولًا إلى الخدمات الأخرى المرتبطة بإقامة النزلاء.

ولا يقتصر هذا التكامل على الخدمات المقدمة للنزلاء، بل يمتد أيضًا إلى العمليات اللوجستية الخلفية، ما يجعل المشروع أحد أوائل بيئات الضيافة الروبوتية المستقلة والمتكاملة بالكامل في العالم.

وستعتمد عمليات الفندق على نموذج الذكاء المتجسد الأساسي للشركة، "PuduFM 1.0"، ومنصة الذكاء الاصطناعي المتجسد العامة "PuduAgent".

ويستند النظام إلى نماذج الرؤية واللغة والتنفيذ وتقنيات الملاحة المعتمدة على نماذج العالم، ما يتيح للروبوتات، رغم اختلاف تصميماتها ووظائفها، العمل ضمن إطار واحد مشترك للذكاء الاصطناعي.

وستتمكن روبوتات الاستقبال من فهم الكلام والإيماءات والتفاعلات الاجتماعية، بينما ستحدد روبوتات التوصيل أفضل المسارات بشكل ذاتي، في حين ستتكيف روبوتات التنظيف مع التغيرات في البيئة المحيطة لحظيًا.