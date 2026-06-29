رميات التماس سلاح تاريخي في كأس العالم 2026

خبرني - شهدت منافسات كأس العالم 2026 العديد من الظواهر المميزة حتى الآن، من بينها الأهداف التي جاءت عبر رميات التماس.

ووصلت منافسات كأس العالم 2026 المستمرة حتى 19 يوليو/ تموز المقبل إلى دور الـ32 حيث لعبت 72 مباراة في الدور الأول ولقاءان في دور الـ32.

وبحسب منصة "أوبتا" العالمية للإحصائيات فإن هناك 6 أهداف سجلت بعد أن بدأت من رميات تماس في المونديال الحالي، وهو رقم ضخم مقارنة ببقية البطولات السابقة.

وحدث ذلك على مدار 74 مباراة من بطولة سيبلغ عدد مبارياتها 104 مباريات، أي تبقي منها 30 لقاء.

الرقم القياسي لأهداف رميات التماس في المونديال

في المقابل كان الرقم القياسي من الأهداف التي تسببت فيها رميات تماس بتاريخ البطولة 7 أهداف في نسخة أمريكا أيضاً، لكن في 1994، عبر 52 مباراة فقط.

بينما شهد مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002 دخول 6 أهداف مثل نسخة العام الحالي في أمريكا وكندا والمكسيك.

في المقابل، شهد مونديال ألمانيا 2006 دخول 5 أهداف عبر رميات التماس، وقبلها شهدت منافسات المونديال في 1982 و1986 و1998 دخول 3 أهداف فقط من ألعاب بدأت برميات التماس.

علماً بأن معدل احتساب رميات التماس في المباراة الواحدة في مونديال 2026 بلغ 36.8 رمية تماس للقاء الواحد بإجمالي 2684 رمية تماس.

في المقابل بلغ المعدل في نسخة قطر 2022 نحو 40.9 رمية تماس بإجمالي 2617 رمية، مقابل 2655 في روسيا 2018 بمعدل 41.5 رمية تماس للقاء الواحد.

بينما شهد مونديال جنوب أفريقيا 2010 أكبر معدل احتساب رميات التماس في القرن الحادي والعشرين بـ50.1 رمية للقاء بإجمالي 3207 رميات في المسابقة بأكملها.