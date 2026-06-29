ألمانيا: مقتل 6 أشخاص بإطلاق نار غربي هامبورغ

خبرني - لقي ستة أشخاص مصرعهم اليوم الاثنين، في حادث إطلاق نار وقع بمدينة شتاده غربي هامبورغ بشمال ألمانيا وتم إلقاء القبض على شخص يُشتبه بارتكابه الجريمة.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أوضحت الشرطة أن الحادث أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بالغين في مكان الجريمة داخل المركز الواقع في مدينة شتاده فيما لفظ شخص سادس أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثرا بإصابته.

وقال المتحدث باسم الشرطة: "وقع إطلاق النار بالقرب من منشأة مخصصة للشباب في وسط المدينة"، مشيرا إلى أن الدوافع والخلفيات ما تزال غير معروفة حتى الآن.