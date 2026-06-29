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انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة لحزب الميثاق الوطني

  • 29 حزيران 2026
  • 22:54
انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة لحزب الميثاق الوطني

خبرني - انتخبت الهيئة العامة لفرع العاصمة عمّان في حزب الميثاق الوطني، الهيئة الإدارية الجديدة للفرع، برئاسة فلاح الصغيّر، في إطار استكمال الحزب بناء هياكله التنظيمية وتعزيز حضوره على مستوى العاصمة.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز عون النهار بمنصب نائب الرئيس الأول، ومريانا صوالحة نائباً للرئيس الثاني، وإنعام صبيحات أميناً للسر، ومعتز الجنيدي أميناً للصندوق، فيما ضمت الهيئة الإدارية في عضويتها كلاً من زيد البكري، وأماني الجعبري، ورامي العطار، وراية غوبج، ورعد هاكوز، وعزالدين شموط، وأحمد عمر، وحسني الصفدي، وزيد عودة الله، وحازم قموه.

وأكد الصغيّر، عقب إعلان النتائج، أن الهيئة الإدارية الجديدة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تكثيف العمل الميداني والحزبي في العاصمة، وتعزيز التواصل مع مختلف القطاعات، بما ينسجم مع رؤية الحزب في ترسيخ العمل الحزبي المؤسسي، والإسهام في مسيرة التحديث السياسي، وترجمة برامجه إلى مبادرات وأنشطة تعزز المشاركة السياسية وتخدم المواطنين.

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