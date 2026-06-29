رسوم جمركية أوروبية جديدة على الطرود الصغيرة من خارج التكتل

خبرني - يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية جديدة بقيمة 3 يورو على الطرود الصغيرة الواردة من خارج التكتل، في قرار يهدف إلى الحد من تدفق المنتجات الصينية منخفضة الثمن وتعزيز قدرة الشركات الأوروبية على المنافسة.

ووفقا لـ (يورو نيوز)، "اعتبارًا من يوم الأربعاء ستخضع جميع الشحنات التي تقل قيمتها على 150 يورو لهذه الرسوم، لتنتهي بذلك الاستفادة من إعفاء (دي مينيميس الذي كان يسمح بدخول الطرود منخفضة القيمة إلى أسواق الاتحاد دون رسوم جمركية.

ويأتي هذا التوجه بعد ارتفاع غير مسبوق في حجم الشحنات الصغيرة القادمة إلى دول الاتحاد، إذ ارتفع عددها من نحو 1.3 مليار طرد عام 2022 إلى 5.9 مليارات طرد في عام 2025، فيما تشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن نحو 90 بالمئة من هذه الطرود مصدرها الصين، لاسيما عبر منصات التجارة الإلكترونية مثل "شي إن" و"تيمو".