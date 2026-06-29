وزير الشباب يرعى إطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء

خبرني - مندوبا عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، رعى وزير الشباب رائد سامي العدوان، الاثنين، حفل إطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026، التي تنظمها وزارة الشباب تحت شعار "الاستقلال 80" بمشاركة أكثر من 32 ألف شاب وشابة.

وشهدت فعاليات حفل الافتتاح الذي أقيم في بيت شباب القادسية، بحضور النائب ميسون القوابعة ومحافظ الطفيلة سلطان الماضي، وأمين عام وزارة الشباب مازن أبو بقر، وعدد من مديري الدوائر الأمنية والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، افتتاح ميدان المغامرة في بيت شباب القادسية، باعتباره مساحة لتدريب التحديات والإنزالات، وبمل يسهم في صقل مهارات الشباب، ورفع اللياقة البدنية والتي تتضمن مساراً متكاملاً من الحواجز والموانع البدنية التي تختبر القوة والتوازن، والتي تهدف إلى كسر حاجز الخوف وتطوير مهارات القيادة والتحفيز على تجاوز العقبات.

وجال العدوان خلال الافتتاح على محطات المعسكرات والتي شملت محطات التايكوندو والملاكمة محطة الدفاع عن النفس ومحطة الإسعافات الأولية ومحطة الخيم الكشفية.

وتهدف المعسكرات إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي، واستثمار أوقات الشباب خلال العطلة الصيفية، من خلال تنمية مهاراتهم واكتشاف قدراتهم، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وتمكينهم من مواكبة التطور التكنولوجي.

وتستمر المعسكرات خلال الفترة من 27 حزيران ولغاية 27 آب، ضمن 978 معسكراً، للفئة العمرية 12–30 عاماً.

وتتضمن برامج المعسكرات، التي تنفذ بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والوطنية والأمنية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، برنامجي المعسكرات النهارية والمبيت.

وتشمل المعسكرات النهارية في المراكز الشبابية برامج الخدمة المجتمعية، والتطوع الأخضر، والتوعية المرورية، والكشافة والمرشدات، والسردية الوطنية الأردنية، وسواعد الإنقاذ وإدارة الأزمات، والجداريات، في حين تشمل المعسكرات المركزية للمبيت برامج الكشافة والمرشدات، وإدارة وتصميم المبادرات المجتمعية، والريادة والمهارات الرقمية، ومسارات الأردن السياحية، والمغامرة والتحدي، وعقول صحية "مستقبل مشرق"، وبناء السلام والشراكات.

كما تنفذ الوزارة هذا العام ولأول مرة معسكراً خاصاً بالشباب الأردنيين المغتربين القادمين إلى المملكة خلال فترة المعسكرات، بهدف تعزيز ارتباطهم بالوطن وإطلاعهم على البرامج والمشاريع الشبابية.