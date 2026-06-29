البرازيل تقلب الطاولة على اليابان وتتأهل إلى دور الـ16 في مونديال 2026

خبرني - نجح منتخب البرازيل في قلب تأخره إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 على اليابان، اليوم الإثنين، على ملعب مدينة هيوستن الأمريكية، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026. وتقدمت اليابان في الدقيقة 29 عبر كايشو سانو، الذي استغل خطأ في منتصف الملعب وانطلق قبل أن يسدد كرة أرضية قوية سكنت شباك الحارس أليسون بيكر، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الياباني بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، فرضت البرازيل أفضليتها ونجحت في إدراك التعادل عند الدقيقة 56 عن طريق كاسيميرو بضربة رأس إثر عرضية من جابرييل ماجاليايش، قبل أن يخطف جابرييل مارتينيلي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من برونو غويماريس، ليمنح "السيليساو" انتصاراً مثيراً وبطاقة العبور إلى دور الـ16، بينما ودعت اليابان منافسات البطولة بعد أداء قوي.