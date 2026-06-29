بعد حظر شهرين.. الإمارات تسمح بسفر مواطنيها إلى لبنان

خبرني - أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن السماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان، اعتبارًا من اليوم الإثنين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن وزارة الخارجية الإماراتية أكدت أن التسجيل في خدمة "تواجدي" إجباري قبل السفر ولا يمكن مغادرة منافذ دولة الإمارات قبل إتمام التسجيل تفاديًا لتعليق إجراءات السفر والمساءلة القانونية، بما في ذلك تعبئة جميع البيانات المطلوبة، وتحديد مقر الإقامة في لبنان، وأرقام التواصل في حالات الطوارئ.

وأوضحت أنه يتعين على مواطني دولة الإمارات إبلاغ الجهات المختصة عند عودتهم من خلال خدمة "تواجدي"، وإعادة تحديث بياناتهم في حال طرأ أي تغيير عليها، والتواصل مع وزارة الخارجية في الحالات الطارئة عبر الرقم المخصص لمواطني الدولة في الخارج (97180024+)، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الدعم اللازمين.

وكانت الإمارات قد حظرت في 30 أبريل/نيسان الماضي سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق ودعت رعاياها الموجودين في تلك الدول إلى المغادرة فورا والعودة إلى البلاد، بسبب التطورات في المنطقة.