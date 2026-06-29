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الإمارات تدين اعتداءات إسرائيل على سورية

  • 29 حزيران 2026
  • 21:41
الإمارات تدين اعتداءات إسرائيل على سورية

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية، المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا،

واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية.

وأكدت دولة الإمارات في بيان لوزارة الخارجية لها رفضها التام لانتهاك سيادة الجمهورية العربية السورية وتهديد أمنها واستقرارها، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.

وأكدت وزارة الخارجية أن التوغلات الإسرائيلية المستمرة داخل الأراضي السورية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سورية والكيان في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه.

وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سورية وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها لكافة المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

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