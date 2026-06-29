مصطفى كامل يعلن موعد طرح ألبوم «الأيام اللي جاية»

خبرني - أعلن الفنان مصطفى كامل عن موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان “الأيام اللي جاية”، حيث من المقرر إصداره رسميًا يوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً

جاء ذلك في تدوينة كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، مؤكدًا اقتراب انتهاء التحضيرات النهائية للعمل.

ويأتي الألبوم الجديد وسط حالة من الترقب لدى جمهور مصطفى كامل، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من الأغاني التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية، مع تنوع واضح في الألحان والتوزيع والمحتوى الغنائي، ما يعكس حرصه على تقديم تجربة موسيقية مختلفة.

وكان مصطفى كامل قد طرح خلال الفترة الماضية عددًا من الأغاني التي حققت تفاعلًا واسعًا، من بينها أغنية “الله يجازيك” التي تصدرت التريند عند إصدارها، إلى جانب أغنيات أخرى مثل “هما كده” و “ناقصة سكر” ، ضمن مشروعه الغنائي المرتبط بألبوم “قولولي مبروك”.

ويضم الألبوم الجديد تعاونات مع نخبة من الشعراء والملحنين، من بينهم أحمد المالكي ومدين وتوما، إلى جانب عدد كبير من صناع الموسيقى في مجالات الكلمات والألحان والتوزيع، ما يعكس تنوعًا فنيًا كبيرًا داخل العمل.

كما يشرف على عمليات التسجيل والميكساج عدد من مهندسي الصوت البارزين، في إطار سعيه لتقديم ألبوم متكامل من حيث الجودة والإنتاج، مع توقعات بأن يشكل “الأيام اللي جاية” إضافة جديدة في مسيرته الفنية.