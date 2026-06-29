تشكيل المغرب المتوقع ضد هولندا في كأس العالم 2026

خبرني - يتطلع منتخب المغرب إلى التأهل لثمن نهائي كأس العالم 2026، عندما يلاقي، الثلاثاء، نظيره الهولندي لحساب دور الـ32.

وحصد «أسود الأطلس» 7 نقاط في دور المجموعات بفضل فوزهم على اسكتلندا 1-0 وهايتي 4-2، مقابل تعادلهم أمام البرازيل 1-1.

ولن تكون مهمتهم سهلة أمام منافس ترك انطباعات طيبة في دور المجموعات بتسجيله 10 أهداف في 3 مباريات.

عودة عيسى ديوب

يستعيد منتخب المغرب خدمات مدافعه عيسى ديوب بعد غيابه عن مواجهة الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام هايتي.

وكان المدرب الوطني محمد وهبي اختار عدم الاعتماد عليه خوفا من حصوله على ورقة صفراء ثانية تمنعه من المشاركة في مواجهة دور الـ32.

وظهر نجم فولهام بشكل جيد منذ انضمامه ل«أسود الأطلس»، حيث شكل ثنائيا قويا مع شادي رياض، لاعب كريستال بالاس.

وسبق لديوب أن مثل منتخبات فرنسا للفئات السنية، كما يملك أصولا سنغالية من جهة والده، غير أنه اختار في نهاية المطاف تمثيل المغرب على الصعيد الدولي.

من المنتظر أن يبدأ محمد وهبي المواجهة أمام «الطواحين» بالتشكيل المثالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - عيسى ديوب - شادي رياض - نصير مزراوي.

خط الوسط: أيوب بوعدي - نايل العيناوي - عزالدين أوناحي.

خط الهجوم: إبراهيم دياز - بلال الخنوس - إسماعيل صيباري.