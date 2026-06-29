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طاقم تحكيم أردني يدير مواجهة إنجلترا والكونعو بكأس العالم

  • 29 حزيران 2026
  • 21:07
طاقم تحكيم أردني يدير مواجهة إنجلترا والكونعو بكأس العالم

خبرني - يدير طاقم تحكيم أردني بقيادة الحكم أدهم المخادمة، ومساعدة الحكمين محمد بكار وأحمد الرويلي، مباراة منتخبي إنجلترا والكونغو الديمقراطية ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وتقام المباراة الأربعاء على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بمدينة فيلادلفيا الأميركية، في مواجهة يسعى خلالها المنتخبان إلى حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

ويأتي اختيار الطاقم الأردني لإدارة المباراة امتدادا للحضور المميز للتحكيم الأردني في المحافل الكروية العالمية، وتأكيدا على الثقة التي يحظى بها الحكام الأردنيون لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويعد المخادمة من أبرز الحكام الآسيويين، حيث سبق له إدارة العديد من المباريات القارية والدولية، فيما يواصل التحكيم الأردني تسجيل حضوره في كبرى البطولات العالمية، بما يعكس التطور الذي يشهده قطاع التحكيم في الأردن.

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