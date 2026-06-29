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أسرة جامعة البترا تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الدكتور غازي منور الزبن

  • 29 حزيران 2026
  • 21:02
أسرة جامعة البترا تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الدكتور غازي منور الزبن

خبرني - تتقدم أسرة جامعة البترا، ممثلةً بأعضاء مجلس أمناء الجامعة، ورئيس الجامعة بالوكالة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطلبة الجامعة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة البترا للتعليم والاستثمار برئاسة المهندس محمد هشام الأنصاري، ومدير عام الشركة المهندس خالد علي، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى معالي الدكتور غازي منور الزبن، رئيس مجلس أمناء جامعة البترا، بوفاة ابنة عمه المرحومة ريم سلامة طحيمر الزبن، زوجة العميد الركن الطيار المتقاعد أمجد محمد تركي الزبن، ووالدة كل من تركي والطيار محمد.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.
    إنا لله وإنا إليه راجعون

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