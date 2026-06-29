قطر تعلق الملاحة البحرية مؤقتا بعد مقتل مواطن بشظايا

خبرني - أعلنت وزارة النقل القطرية، اليوم الاثنين، تعليق حركة جميع السفن والمراكب البحرية بشكل مؤقت، بما في ذلك القوارب الترفيهية والدراجات المائية وقوارب الصيد، وذلك حتى إشعار آخر، لدواعٍ تتعلق بالسلامة.

وقالت الوزارة إن القرار يشمل جميع مالكي ومستخدمي الوسائط البحرية، باستثناء السفن الخاضعة للاتفاقيات البحرية الدولية، التي ستواصل العمل وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها.

وأوضحت أن القرار إجراء احترازي مؤقت اتُخذ بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، داعية إلى الالتزام الكامل بالتعليمات، مشيرة إلى أن أي تحديثات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

وجاء القرار بعد إعلان وزارة الداخلية القطرية، أمس الأحد، مقتل مواطن قطري كان على متن مركب، إثر إصابته بشظايا ناجمة عن "عمليات عسكرية في المنطقة".

وأضافت الوزارة أن الضحية عُثر عليه بعد أن أطلقت دوريات بحرية عملية بحث عن مركب لم يعد في الموعد المحدد، خلال أعمال المراقبة الروتينية التي تنفذها الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود.

ولم توضح السلطات القطرية ما إذا كانت الشظايا مرتبطة بالهجمات التي شنتها طائرات مسيّرة إيرانية، الأحد، على مواقع عسكرية أميركية في الكويت والبحرين.