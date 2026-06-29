قبل وصول One UI 9.0.. القائمة الكاملة لأجهزة سامسونغ خارج التحديث

خبرني - يترقب مستخدمو هواتف سامسونغ بدء طرح واجهة One UI 9.0 المبنية على نظام Android 17، خاصة بعد إطلاق "غوغل" الإصدار المستقر من النظام لهواتف "بيكسل".

وبينما تستعد الشركة الكورية لإرسال التحديث إلى عدد كبير من أجهزتها خلال الفترة المقبلة، فإن بعض الهواتف والأجهزة اللوحية ستغيب عن قائمة المستفيدين هذه المرة، بعد انتهاء دورة الدعم البرمجي الخاصة بها.

وبحسب تقرير نشره موقع PhoneArena، فإن عدداً من هواتف سامسونغ الرائدة والمتوسطة لن يكون مؤهلاً للحصول على One UI 9.0، بعدما استنفد عدد تحديثات نظام التشغيل التي التزمت الشركة بتوفيرها عند إطلاق تلك الأجهزة.



تشمل قائمة الهواتف والأجهزة الرائدة غير المؤهلة للحصول على التحديث الجديد ما يلي:

Galaxy S22.

Galaxy S22+.

Galaxy S22 Ultra.

Galaxy S21 FE.

Galaxy Z Fold 4.

Galaxy Z Flip 4.

Galaxy Tab S8.

Galaxy Tab S8+.

Galaxy Tab S8 Ultra.

قائمة الهواتف المتوسطة المحرومة من التحديث

كما تضم قائمة الأجهزة التي ستخرج من دائرة التحديثات الرئيسية عدداً من هواتف الفئة المتوسطة، وهي:

Galaxy A73 5G.

Galaxy A53 5G.

Galaxy A33 5G.

Galaxy A14 (4G / 5G).

Galaxy A06 4G.

Galaxy A05.

Galaxy A05s.

Galaxy M53 5G.

Galaxy M33 5G.

Galaxy M14.

Galaxy M05.

Galaxy F53 5G.

Galaxy F33 5G.

Galaxy F14.

Galaxy F05.

Galaxy XCover 6 Pro.

سبب غياب Galaxy S21 عن القائمة

وأشار تقرير PhoneArena إلى أن القائمة تضم فقط الأجهزة التي حصلت على One UI 8.0 لكنها لن تحصل على One UI 9.0، لذلك لم تُدرج سلسلة Galaxy S21، لأنها خرجت بالفعل من دورة التحديثات الرئيسية قبل إصدار One UI 8.0.

موعد طرح تحديث One UI 9.0

وبحسب التوقعات، ستبدأ سامسونغ طرح النسخة المستقرة من واجهة One UI 9 أولًا لهاتفي Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Flip 8، المنتظر الكشف عنهما خلال يوليو/ تموز المقبل.

وكانت الشركة قد أطلقت بالفعل النسخة التجريبية الأولى من الواجهة لهواتف Galaxy S26 وGalaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra في عدد محدود من الأسواق.

ومن المتوقع أن يمتد التحديث تدريجيًا إلى بقية هواتف Galaxy الرائدة والمتوسطة بعد إطلاق الهواتف القابلة للطي، على أن يختلف موعد وصوله وفقًا لطراز الجهاز والمنطقة الجغرافية.