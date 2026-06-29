مصر.. حبس إسلام كابونجا 6 أشهر في قضية التحريض على العنف عبر أغنياته

خبرني - قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة مطرب المهرجانات الشعبية إسلام كابونجا بالحبس لمدة 6 أشهر، على خلفية اتهامه بنشر مقاطع غنائية، تضمنت محتوى اعتُبر محرضًا على البلطجة والعنف، بالإضافة إلى مخالفته للقيم المجتمعية.

وكشفت أوراق القضية أن المقاطع التي نشرها المتهم عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي احتوت على ألفاظ وعبارات وُصفت بأنها خادشة للحياء العام، إلى جانب مضمون يُشجع على السلوكيات العنيفة والبلطجة، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق خروجًا عن الضوابط العامة للنشر والمحتوى الفني.

وأضافت التحقيقات أن الجهات المختصة رصدت تلك المقاطع وتتبعت مصدرها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية، التي نظرت في القضية بعد استكمال التحقيقات وسماع أقوال الأطراف المعنية.

حيثيات الحكم وردود الفعل

استندت المحكمة في حكمها إلى ما تضمنته المقاطع من ألفاظ ومحتوى مخالف، معتبرة أن ما نُشر عبر المنصات الرقمية يمثل إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر محتوى غير منضبط. وأكدت أن العقوبة جاءت في إطار الردع العام وحماية الذوق العام والقيم المجتمعية.

ويأتي الحكم في ظل جدل متكرر حول محتوى بعض أغاني المهرجانات وتأثيرها على فئة الشباب، خاصة مع الانتشار الواسع لهذا النوع من الموسيقى عبر المنصات الرقمية، ما يدفع الجهات المعنية إلى التدقيق في المحتوى المنشور واتخاذ الإجراءات القانونية عند اللزوم.