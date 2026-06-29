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نجم النشامى حسام أبو الذهب يخضع لفحوصات لتحديد حجم الإصابة

  • 29 حزيران 2026
  • 19:36
نجم النشامى حسام أبو الذهب يخضع لفحوصات لتحديد حجم الإصابة

خبرني - ينتظر أن يخضع نجم النادي الفيصلي الدولي حسام ابو الذهب عقب عودته الى عمان بعد انتهاء مشاركته مع منتخب النشامى في المونديال الى فحوصات شاملة لتحديد حجم اصابته في منطقة الفخذ.

وكان ابو الذهب تعرض الى الاصابة امام منتخب الارجنتين في ختام مشوار منتخب النشامى في المونديال ليضطر الى مغادرة الملعب بعدما قدم عرضا قويا ومتميزا.

وخضع ابو الذهب الى فحص مبدئي بعد انتهاء المباراة وتبين اصابته بتمزق في الفخذ، وينتظر أن يتم تحديد حجم التمزق ومدة الغياب المتوقعة بعد الفحوصات التي ستجرى له من خلال النادي.

وتتمنى أسرة النادي الفيصلي الشفاء العاجل لنجمها الخلوق والمتميز وان يعود الى الملاعب بأسرع وقت بمشيئة الله.

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