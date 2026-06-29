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  • بيان مصري شديد اللهجة ضد إسرائيل بعد اعتداءاتها على جنوب سورية

بيان مصري شديد اللهجة ضد إسرائيل بعد اعتداءاتها على جنوب سورية

  • 29 حزيران 2026
  • 19:11
بيان مصري شديد اللهجة ضد إسرائيل بعد اعتداءاتها على جنوب سورية

خبرني - أدانت مصر الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، مؤكدة أن تلك الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها ومخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صادر الاثنين إن القاهرة تعرب عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وما صاحبها من قصف واستهداف لمناطق في جنوب سوريا"، معتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها.

وأكدت مصر رفضها الكامل لأي انتهاكات تمس سيادة الدول العربية أو سلامة أراضيها، مجددة تضامنها الكامل مع سوريا، ودعمها لكل ما يحفظ وحدتها وسيادتها.

وشهدت الأيام الأخيرة تصعيدا ملحوظا في الجنوب السوري، بعدما شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق في ريف درعا الغربي.

وتقول إسرائيل إن عملياتها العسكرية تهدف إلى منع تمركز جماعات تعتبرها معادية بالقرب من حدودها، بينما تؤكد الحكومة السورية أن الغارات تستهدف أراضيها بشكل متكرر، وتشكل انتهاكا لسيادتها وخرقا لميثاق الأمم المتحدة.

وخلال الأشهر الماضية كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية داخل سوريا، مستهدفة قرى حدودية ومواقع عسكرية ومنشآت مدنية وبنى تحتية في عدة محافظات، وهو ما أثار إدانات عربية ودولية متكررة، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى توسيع دائرة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

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