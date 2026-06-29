بإطلاق 5 أجهزة جديدة وتقنيات متطورة.. أبل تستعد لحدث أيلول القادم

خبرني - تستعد شركة أبل للكشف عن مجموعة جديدة من أجهزتها خلال حدثها السنوي المرتقب في أيلول/ سبتمبر القادم، في خطوة تؤكد استمرار الشركة في تعزيز حضورها في سوق التكنولوجيا الفاخرة عبر أجهزة أكثر تطوراً تعتمد بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتشير التقارير إلى أن الحدث سيشهد الإعلان عن خمسة منتجات رئيسية تشمل هواتف ذكية جديدة، وساعات ذكية، وأجهزة منزلية متصلة.

هواتف آيفون 18 برو

من المتوقع أن يكون هاتفا آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس أبرز ما سيُعلن عنه خلال الحدث، حيث سيحصلان على تحديثات كبيرة تشمل تصميماً محسناً لواجهة دايناميك آيلاند، إلى جانب الاعتماد على معالج A20 Pro الجديد ومودم C2 المطور، ما يعد بأداء أسرع واتصال أكثر كفاءة.

كما ستشهد الهواتف الجديدة تحسينات ملحوظة في عمر البطارية، إضافة إلى نظام تصوير متقدم يعتمد على مستشعر جديد وتقنية فتحة العدسة المتغيرة، بهدف توفير صور أكثر وضوحاً في مختلف ظروف الإضاءة.

وستتوفر الأجهزة بألوان جديدة، بينها الأزرق الفاتح والأحمر الداكن والرمادي الفضائي والفضي.

آيفون ألترا القابل للطي

في خطوة طال انتظارها، تستعد أبل لدخول سوق الهواتف القابلة للطي عبر جهاز آيفون ألترا، الذي يجمع بين مزايا الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي في جهاز واحد.

ويضم الهاتف شاشة خارجية بقياس 5.4 بوصة تتحول إلى شاشة داخلية بقياس 7.8 بوصة عند فتح الجهاز، ما يتيح تجربة استخدام أكثر مرونة، خصوصاً في مجالات تعدد المهام ومشاهدة المحتوى والألعاب.

ومن المتوقع أن يستهدف الجهاز المستخدمين الباحثين عن أحدث الابتكارات التقنية، رغم سعره المرتفع الذي قد يصل إلى 2500 دولار، ما يجعله ضمن فئة الأجهزة الفاخرة.

ساعات أبل الذكية

سيشهد الحدث أيضاً إطلاق ساعتي أبل ووتش سيريز 12 وأبل ووتش ألترا 3 المزودتين بمعالج S12 الجديد، الذي يوفر أداءً أسرع وخصائص أكثر ذكاءً. كما ستتضمن الساعات قدرات متقدمة لمساعد سيري المعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما يسمح بتنفيذ أوامر أكثر تعقيداً وتقديم تجربة استخدام شخصية بشكل أكبر.

منظومة المنزل الذكي

تعتزم أبل أيضاً تحديث جهاز أبل TV بمعالج A17 Pro ودعم مزايا جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل إنشاء الترجمات النصية تلقائياً.

كذلك ستكشف الشركة عن جهاز Home Hub الجديد، المصمم لإدارة أجهزة المنزل الذكي عبر شاشة بقياس سبع بوصات مع إمكانات متقدمة لمساعد سيري.

وتعكس المنتجات المرتقبة توجهاً واضحاً من أبل نحو دمج الذكاء الاصطناعي بصورة أعمق في أجهزتها، رغم استمرار ارتفاع الأسعار الذي بات سمة بارزة في استراتيجيتها التسويقية الأخيرة.