دراسة: مشاركة النشامى ومشاهد الجماهير الأردنية تحقق حضوراً إعلامياً ورقمياً عالمياً واسعاً

خبرني - أظهرت دراسة إعلامية متخصصة أعدتها شركة مكانة 360، أن مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" في كأس العالم 2026، وما رافقها من مشاهد جماهيرية في عدد من المواقع الأردنية، حققت حضوراً واسعاً على منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي محلياً ودولياً.

وبحسب الدراسة، التي رصدت التغطية الإعلامية والرقمية خلال الفترة من 14 إلى 29 حزيران، بلغ حجم الوصول المحتمل للتغطية المرتبطة بالأردن والنشامى نحو 3.06 مليار، عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والصحف ووسائل التلفزيون والإذاعة من مختلف دول العالم.

ورصدت الدراسة 59.1 ألف ذكر على منصات التواصل الاجتماعي، ولّدت نحو 6.8 مليون تفاعل، إلى جانب 22.8 ألف مادة خبرية وإعلامية نُشرت عبر نحو 5.7 ألف منصة ومنفذ إعلامي ورقمي.

وأشارت الدراسة إلى أن التغطية لم تقتصر على الجانب الرياضي للمشاركة، بل امتدت لتبرز صورة الأردن كوجهة تجمع بين الرياضة والثقافة والتاريخ، خصوصاً من خلال المشاهد الجماهيرية في المدرج الروماني في عمّان، والمدينة الأثرية في جرش، ومدينة العقبة، والتي لاقت انتشاراً واسعاً على منصات مثل "إكس" و"إنستغرام" و"فيسبوك"، إضافة إلى حضورها في عدد من المنصات والمواقع الإعلامية الدولية المعروفة.

وبيّنت الدراسة أن المحتوى البصري المتعلق بتجمع الجماهير الأردنية في مواقع تاريخية وسياحية شكّل أحد أبرز عناصر الانتشار، حيث عكست الصور والمقاطع مشهداً لافتاً للجمهور الأردني وهو يساند منتخبه الوطني في أجواء وطنية، ما أسهم في تعزيز الحضور الرقمي للأردن وربط التجربة الرياضية بالهوية الثقافية والسياحية للمملكة.

كما أظهرت نتائج الرصد أن التغطية شملت منصات إعلامية واجتماعية من عدة دول، مثل الولايات المتحدة والارجنتين واسبانيا بالاضافة إلى حضور واضح للتفاعل المحلي والعربي والدولي، الأمر الذي يعكس الأثر الاتصالي الكبير الذي رافق مشاركة النشامى، ودور الجماهير الأردنية في تقديم صورة إيجابية ومؤثرة عن الأردن أمام العالم.

وأكدت الدراسة أن هذا الزخم الإعلامي يمثل فرصة مهمة للبناء على الحضور الذي تحقق، من خلال توظيف الرياضة كمدخل للترويج للأردن، وتعزيز حضوره في الإعلام الدولي، وإبراز قدرته على تحويل المناسبات الرياضية إلى قصص إنسانية وثقافية وسياحية ذات انتشار عالمي.