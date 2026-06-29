الشركة المنفذة للناقل الوطني تؤكد اهتمامها بالفرص الاستثمارية في الأردن

خبرني - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الاثنين، المدير التنفيذي لشركة ميرديام الفرنسية، تيري ديو، وهي الشركة التي ستنفذ مشروع الناقل الوطني، من خلال ائتلاف يضم عددا من الشركات الدولية.

وبحسب بيان للمجلس، حضر اللقاء، الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية للفايز إلى فرنسا بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، السفيرة الأردنية في باريس لينا الحديد، ونائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية الأردنية في مجلس الشيوخ الفرنسي أتيني بلو.

واستمع الفايز، والوفد المرافق له، إلى شرح من تيري ديو، حول طبيعة مشاركة الشركة في "الناقل الوطني"، والملاءة المالية للشركات المنضوية تحت مظلة ائتلاف "ميرديام"، وحرص الشركة على تنفيذ المشروع وفق أدق المعايير الفنية العالمية.

وأكد ديو، اهتمام الشركة بالفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن بمختلف القطاعات، مبينا أن الأردن بلد مستقر وآمن ويتمتع بفرص استثمارية كبيرة وبيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار.

من جانبه، أكد الفايز، عمق العلاقات الأردنية الفرنسية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية، وحرص الجانبين على استمرار هذه العلاقات التاريخية، لافتا إلى أهمية دور لجان الصداقة في مجلسي الأعيان والشيوخ الفرنسي في تعزيز العلاقات البرلمانية والبناء على العلاقات الثنائية.

وأشار إلى روح التسامح والمحبة التي تسود المجتمع الأردني بمختلف الأعراق والأديان، مؤكدا أن الجميع متساوون، وحريصون على وطنهم وأمنه واستقراره ونهضته.

وعبر الفايز عن تقديره للقائمين على الشركة الفرنسية لحرصهم على المشاركة في تنفيذ "الناقل الوطني"، الذي يشكل أحد الحلول طويلة الأمد لمعالجة مشكلة نقص المياه في الأردن، مؤكدا أن الاستثمار في هذا المشروع يعد استثمارا ناجحا للشركة وذا جدوى اقتصادية كبيرة.

وبين أن الأردن يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية المهمة التي تقع في صلب اهتمام "ميرديام"، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وإنشاء السكك الحديدية، ومشاريع النقل العام والبنية التحتية.

ولفت إلى أن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة وآمنة، ويمتلك المقومات اللازمة للاستثمار الناجح، ويعد بلدا نموذجيا لإقامة المشاريع الاستثمارية.

وأوضح أن قانون الاستثمار والتشريعات ذات الصلة توفر حوافز وتسهيلات للمستثمرين في مختلف القطاعات، مؤكدا استعداد الأردن لتقديم كل التسهيلات التي من شأنها تسهيل إجراءات تنفيذ المشاريع الاستثمارية الفرنسية في المملكة.

ودعا رئيس مجلس الأعيان القائمين على الشركة والشركات الفرنسية عموما إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في الأردن ذات القيمة المضافة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وثمن الفايز، دور الشركات والمؤسسات المالية الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية في دعم أولويات التنمية في الأردن، لا سيما في مجالات المياه والبنية التحتية والطاقة والتحديث الاقتصادي.

من جانبه، أكد أتيني بلو، عمق علاقات البلدين، وأهمية البناء عليها في مختلف المجالات، مشيرا إلى حرص فرنسا على الوقوف إلى جانب الأردن لتمكينه من تجاوز تداعيات الأوضاع المحيطة به وأزمات المنطقة.