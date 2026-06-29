خبرني - أيدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الحكم الصادر بحبس الإعلامية سماح السعيد لمدة شهر مع الشغل، وتغريمها 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلزامها بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 50 ألف جنيه، في قضية تتعلق باتهامها بسب وقذف الفنانة هالة صدقي.

تعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدم به المحامي شريف حافظ، دفاع الفنانة هالة صدقي، إلى النائب العام، اتهم فيه كلًا من سماح السعيد وشاليمار شربتلي بسب وقذف موكلتهما خلال ظهور إعلامي عبر أحد برامج البودكاست على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب التحقيقات، أسندت النيابة العامة إلى المتهمتين تهم القذف والسب العلني عبر مواقع التواصل، بعد نشر عبارات اعتُبرت مسيئة وتمس السمعة والشرف.قضية هالة صدقي.. تأييد حكم حبس سماح السعيد - صورة 1

موقف المتهمة والاستئناف

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمة سماح السعيد عارضت الحكم الصادر بحقها، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت العقوبة. ومن المقرر أن تنظر المحكمة لاحقًا في استئناف المتهمة الأخرى شاليمار شربتلي خلال جلسة 30 يونيو، في حين تظل القضية محل اهتمام إعلامي واسع.