تامر حسني: حفلات المغرب أنجح محطات مسيرتي الفنية

خبرني - أحيا المغني تامر ​حسني آخر سهرات مهرجان موازين إيقاعات العالم ‌في دورته ​الـ21 بالمغرب على منصة النهضة، أول من أمس، في حفل استقطب الآلاف من محبي الفنان المصري، فيما هزت الأميركية، بيبي ريكسا، منصة السويسي بإيقاعات صاخبة.

وعلى مدى أكثر من ساعة ⁠ونصف الساعة، قدم الفنان المصري مزيجاً من الأغاني الرومانسية الهادئة والخفيفة ذات الإيقاع السريع التي تفاعل معها الجمهور، وردد كلماتها معه ‌مثل «عمري ابتدا» و«يا تاعبني» و«مجنون أنا» و«هو سابني» و«سي سيد» و«اللي جاي أحلى».

وقال حسني، ‌الذي شارك في مهرجان موازين من ‌قبل في دورتَي 2010 و2013، خلال المؤتمر ‌الصحافي الذي سبق ‌الحفل، إن «حفلات المغرب من أنجح محطات» مسيرته الفنية.

وعلى ملعب الأمير مولاي ​عبدالله، ‌الذي انضم ​حديثاً إلى منصات المهرجان المتعددة، ⁠أحيا مغني الراب المغربي الجراندي طوطو والإسباني من أصل مغربي «مراد» حفلاً حضره آلاف ​الجماهير ⁠من الشبان.

وعلى ⁠منصة سلا، جاء الختام مع حفل للمغربي وليد الرحماني، الذي قال في وقت سابق إن ⁠المشاركة في مهرجان موازين كان من بين أهدافه منذ بداية مشواره، معتبراً أن هذه الفرصة تعد تتويجاً لسنوات من الاجتهاد.

وانطلقت دورة هذا العام من مهرجان موازين إيقاعات العالم ‌في 19 يونيو، وشمل برنامجها حفلات لعدد كبير من ​الفنانين العرب والأجانب، كان من بينهم السورية ميادة الحناوي، واللبناني وائل كفوري، والمصرية مروة ناجي، والمغربي حاتم عمور، والجزائري الشاب خالد.