بنك ABC يعزز التمويل المستدام والمرونة التشغيلية وخلق القيمة عبر إستراتيجيته للاستدامة

خبرني - يعلن بنك ABC عن مواصلة تقدمه في مسيرة الاستدامة، مؤكدًا التزامه الراسخ بخلق قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية من عملاء ومجتمعات وشبكة البنك، وذلك عبر إستراتيجية استدامة مبتكرة وشاملة.

حقق البنك تقدمًا بارزًا منذ إطلاق إستراتيجيته للاستدامة في عام 2023. وخلال عام 2025، قدم البنك تمويلًا مستدامًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، مسجلًا زيادة بنسبة 7.14% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل 13% من إجمالي القروض والسلف والأوراق المالية القابلة للتداول. كما وجه البنك 71% من هذه التمويلات إلى الأسواق الناشئة، مستفيدًا من شبكة المجموعة الممتدة عبر دول مجلس التعاون الخليجي، شمال أفريقيا، تركيا، البرازيل، وجنوب شرق آسيا. يُؤكد هذا التوزيع الإستراتيجي تركيز البنك على دعم المناطق الأكثر احتياجًا إلى التحول والتنمية. وعلى صعيد أسواق رأس المال للدين، عزّز بنك ABC مساهمته في التمويل المستدام من خلال العمل بصفته مديرًا رئيسيًا مشتركًا في ترتيب إصدارات صكوك خضراء واجتماعية ومستدامة بقيمة 4مليارات دولار أمريكي، مسجلًا زيادة بنسبة 90% مقارنةً بـ 2.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

وفي تعليقه على هذه التوجهات الإستراتيجية، قال السيد برندون هوبكنز، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك ABC: "لا تقتصر إستراتيجية الاستدامة لدينا على خفض البصمة البيئية؛ بل تمتد إلى تحقيق قيمة فعلية تثري تطلعات عملائنا ومجتمعاتنا ومساهمينا. ندرك تمامًا دورنا المحوري في تحقيق تحول ناجح ومنظم في قطاع الطاقة، مستفيدين من انتشارنا العالمي الواسع وحلولنا التمويلية المصممة حسب الاحتياجات وقدراتنا الابتكارية وشراكاتنا الإستراتيجية، بما يمكن عملائنا من تعزيز جهودهم لإزالة الكربون."

تضمنت محفظة التمويل المستدام لبنك ABC لعام 2025 مجموعة متنوعة من التمويلات، توزعت بين المشاريع الخضراء (56%) والمبادرات الاجتماعية (16%) ومشاريع الاستدامة (11%) والتمويل المرتبط بالاستدامة (17%). يسهم هذا التنوع في تمكين البنك من التعامل مع مختلف تحديات الاستدامة، وتعظيم الأثر الإيجابي لعملائه ومجتمعاته.

وإلى جانب أنشطة التمويل، يخطو بنك ABC خطوات متسارعة لتقليل الأثر البيئي لعملياته حول العالم بعد إطلاق خطة خفض الأثر البيئي 2030. وقد أثمر هذا التوجه في عام 2025 عن خفض استهلاك الطاقة بنسبة 6%، وتراجع انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 12% ضمن النطاقات 1 و2 و3 (وفقًا للموقع) مقارنة بعام 2024. تعكس هذه النتائج التزام البنك بالكفاءة التشغيلية والمسؤولية البيئية، بما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز المرونة المؤسسية.

بالإضافة إلى ذلك، أطلق البنك في عام 2025 آلية تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للعملاء بهدف قياس طرق إدارتهم لهذه المخاطر والحد منها. كما أجرى البنك تحليلًا مفصلًا للانبعاثات الممولة ضمن النطاق 3، ما أتاح فهم أعمق لمسارات تحول العملاء وعزز مستوى التفاعل معهم.

ويظهر دور بنك ABC تجاه مجتمعاته بوضوح من خلال ضخ استثمار بقيمة 1.9 مليون دولار أمريكي في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال عام 2025، شملت 92 مبادرة ركزت على التعليم، حماية البيئة، والعدالة الاجتماعية. كما أطلق البنك برنامجًا متعدد المراحل لترسيخ مبدأ الشمول في بيئة العمل، بما يؤكد التزامه تجاه كوادره وتعزيز التنوع والمساواة والشمول.

يواصل بنك ABC تعزيز جهوده في مجال الاستدامة، وبالتطلع إلى الأمام، يركز البنك على تطوير استراتيجية للحد من الانبعاثات الممولة ضمن النطاق 3، وتعزيز إطار التمويل المستدام.

ومع تزايد أهمية الاستدامة في القطاع المصرفي، يبقي البنك تركيزه منصبًا على دمج الاستدامة في إستراتيجية أعماله وممارسات إدارة المخاطر وأنشطة التفاعل مع العملاء. يهدف البنك من خلال هذا النهج إلى خلق قيمة مستدامة للأطراف المعنية، إلى جانب مواصلة دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على تقرير إفصاحات الاستدامة لمجموعة بنك ABC لعام 2025 عبر موقعه الإلكتروني bank-abc.com.