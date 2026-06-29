مصر.. براءة طليق ندى الكامل في قضية شيك بـ4.45 مليون جنيه

خبرني - قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة ببراءة أحمد خالد، طليق ندى الكامل، من اتهام إصدار شيك بنكي، وذلك عقب نظر الاستئناف على الحكم السابق.

وجاء حكم براءة أحمد خالد، طليق ندى الكامل، في القضية المتعلقة بشيك بنكي بقيمة أربعة ملايين وأربعمائة وخمسين ألف جنيه، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم على الحكم الابتدائي الصادر ضده.

وتعود تفاصيل القضية إلى حكم سابق أصدرته محكمة جنح مصر الجديدة، قضى بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات، على خلفية اتهامه بإصدار شيك بنكي مسحوب على أحد البنوك، فرع القاهرة الجديدة، دون وجود رصيد كافٍ.

وتشير أوراق الدعوى إلى أن الواقعة تعود إلى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حين أصدر المتهم شيكًا لصالح السيدة نادية. ر، مسحوبًا على البنك الأهلي المصري، فرع القاهرة الجديدة، بقيمة 4.450.000 جنيه، والتي قامت لاحقًا بتظهيره تظهيرًا ناقلًا للملكية لصالح عبد العزيز مختار محمد المتبولي، المقيم بمحافظة دمياط.

وعند تقديم الشيك إلى البنك، أفاد بعدم وجود رصيد يغطي قيمته، ما دفع مقدم الجنحة إلى اعتبار الواقعة جريمة إصدار شيك دون رصيد، وفقًا للمادة 534 من قانون التجارة والمادة 336 من قانون العقوبات.

كما تضمن البلاغ الإشارة إلى أن الواقعة ترتب عليها أضرار مادية وأدبية، مع تحديد تعويض مدني مؤقت بقيمة 51 جنيهًا، إضافة إلى إدخال وكيل نيابة مصر الجديدة، بصفته، لمباشرة الدعوى العمومية ضد المتهم.