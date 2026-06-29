إصابة إيفا جرين توقف تصوير Wednesday 3 مؤقتا

خبرني - تعرضت النجمة الفرنسية إيفا جرين لإصابة أثناء تصوير الموسم الثالث من مسلسل Wednesday، ما استدعى نقلها إلى المستشفى، قبل أن تؤكد مصادر مقربة من فريق الإنتاج أن حالتها الصحية مستقرة وتشهد تحسنًا تدريجيًا.

وأدى الحادث إلى توقف التصوير مؤقتًا لحين الاطمئنان على وضعها الصحي.

تفاصيل الحادث وإعادة جدولة التصوير

وقعت الحادثة خلال تصوير مشاهد خارجية في مواقع قريبة من مدينة دبلن، حيث كان فريق العمل يصور عددًا من المشاهد الخاصة بالموسم الجديد.

وعلى أثر ذلك، قرر فريق الإنتاج التابع لمنصة Netflix إيقاف التصوير مؤقتًا وإعادة ترتيب جدول العمل، في انتظار عودة الأمور إلى طبيعتها.

وبحسب تقارير إعلامية، لم يتم الكشف حتى الآن عن طبيعة الإصابة أو تفاصيلها الدقيقة، ما زاد من حالة الترقب لدى جمهور المسلسل حول العالم.

تشارك إيفا جرين في الموسم الثالث للمرة الأولى بدور “أوفيليا فرومب”، ضمن توسع عالم عائلة آدامز الذي يقدمه المخرج تيم برتون، إلى جانب النجمة جينا أورتيغا وبقية طاقم العمل. وقد أثار الإعلان عن انضمامها اهتمامًا واسعًا، خاصة بعد الشائعات التي سبقت اختيارها للدور.

ترقب جماهيري عالمي للموسم الجديد

ويُعد مسلسل Wednesday أحد أنجح إنتاجات نتفليكس في السنوات الأخيرة، حيث حقق نسب مشاهدة قياسية منذ موسمه الأول، وتحول إلى ظاهرة عالمية بفضل قصته وشخصياته المميزة. ومع انضمام نجوم جدد واستمرار التوسع في عالم المسلسل، يزداد ترقب الجمهور للموسم الثالث وما سيقدمه من تطورات وأحداث جديدة.