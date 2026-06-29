الإمارات.. رسالة (واتس أب) إلى فتاة تكلف شاباً 30 ألف درهم

خبرني - كلفت رسالة مسيئة أرسلها شاب إلى فتاة في الإمارات، عبر «واتس أب»، مبلغ 30 ألف درهم، وحرمانه من استخدام وسائل تقنية المعلومات لشهرين، حيث تمت معاقبته جزائياً، على قيامه بسب المجني عليها، بمبلغ 10 آلاف درهم، فيما قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزامه بأن يؤدي للفتاة 20 ألف درهم تعويضاً أدبياً.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً مقداره 100 ألف درهم عن الأضرار الأدبية والنفسية والمعنوية التي لحقت بها، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه وجه إليها عبر تطبيق «واتس أب» عبارات سب وقذف تضمنت ألفاظاً تمس شرفها واعتبارها، فحررت بلاغاً بالواقعة، وأحيل بموجبه إلى المحاكمة الجزائية وتمت إدانته عن جريمة السب باستخدام وسيلة تقنية معلومات وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، وحرمانه استخدام وسائل تقنية المعلومات شهرين، فيما قدم المدعى عليه مذكرة دفاع طلب في ختامها رفض الدعوى، ومن جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإجراءات الجزائية: للحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة حجية أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعية أسست دعواها على ما أتاه المدعى عليه من عبارات سب وقذف وجهها إليها عبر تطبيق (واتس أب)، وقد صدر بشأن تلك الواقعة حكم جزائي بإدانة المدعى عليه عن جريمة السب باستخدام وسيلة تقنية معلومات، ومعاقبته بالغرامة والحرمان من استخدام وسائل تقنية المعلومات شهرين، وقد أصبح ذلك الحكم نهائياً وفق الثابت بشهادة النيابة العامة المرفقة بالأوراق، وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن هذا الخطأ ترتبت عليه إصابة المدعية بأضرار أدبية ومعنوية تمثلت فيما لحقها من ألم نفسي وحرج اجتماعي ومسـاس بكرامتها، واعتبارها نتيجة الألفاظ التي وجهها إليها المدعى عليه، ما تستحق عنه التعويض، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 20 ألف درهم، وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، وحرمانه استخدام وسائل تقنية المعلومات لشهرين، طبقاً للوارد بالأسباب، مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى القضائية.