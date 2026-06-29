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سورية: اعتقال (ابن البيك)

  • 29 حزيران 2026
  • 17:40
سورية اعتقال ابن البيك

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية السورية عن ضبط المدعو عدنان رياض حمادة الملقب بـ"ابن البيك"، المتهم بانتهاكات  بحق المدنيين قبل التحرير ، وبقيادة عصابة مسلحة بعد التحرير .

وفي التفاصيل قالت الوزارة انه بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، وبناءً على معلومات استخباراتية تقاطعت حول مكان تواجد المدعو عدنان رياض حمادة الملقب بـ"ابن البيك"، تمكنت قوى الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق من نصب كمين محكم أفضى إلى إلقاء القبض عليه.

وأظهرت سجلات الموقوف التحقيقية أنه عمل في صفوف الفرقة الرابعة، وقام بانتهاكات  بحق المدنيين منذ معارك الغوطة وحتى معارك التحرير ، حيث تسبب في اعتقال عدد من المواطنين.

كما انخرط بعد التحرير في صفوف عصابة مسلحة امتهنت السطو والسرقة بقوة السلاح، قبل أن يتوارى عن الأنظار.

وقد أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأصول القانونية.

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