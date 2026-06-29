رسميا .. مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع إنزو ماريسكا

خبرني - أعلن نادي مانشستر سيتي تعيين الإيطالي إنزو ماريسكا مديرا فنيا جديدا للفريق الأول خلفا للإسباني بيب غوارديولا، الذي أسدل الستار على حقبته التاريخية مع النادي بنهاية الموسم الماضي.

وأكد النادي الإنجليزي في بيان رسمي أن ماريسكا وقع عقدا يمتد لثلاثة أعوام ليستمر في منصبه حتى صيف عام 2029، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة على مستوى القيادة الفنية داخل ملعب الاتحاد، بعد واحدة من أنجح الفترات في تاريخ مانشستر سيتي.

ويعود ماريسكا إلى مانشستر سيتي للمرة الثالثة في مسيرته بعدما سبق له العمل مدربا لفريق الشباب بالنادي،قبل أن ينضم إلى الجهاز الفني لغوارديولا، حيث كان أحد أفراد الطاقم الذي ساهم في تحقيق الثلاثية التاريخية عام 2023 وهو ما منح إدارة النادي ثقة كبيرة في قدرته على مواصلة المشروع الفني والحفاظ على هوية الفريق.

ويواجه ماريسكا تحديا كبيرا مع بطل إنجلترا السابق، إذ سيكون مطالبا بالحفاظ على مستوى النجاح الذي حققه غوارديولا على مدار عقد كامل شهد تتويج الفريق بعدد كبير من الألقاب المحلية والقارية، مع السعي لقيادة السيتي نحو حقبة جديدة من المنافسة والإنجازات.