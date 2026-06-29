*
الاثنين: 29 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

رسميا .. مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع إنزو ماريسكا

  • 29 حزيران 2026
  • 17:12
رسميا مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع إنزو ماريسكا
الإيطالي إنزو ماريسكا

خبرني  - أعلن نادي مانشستر سيتي تعيين الإيطالي إنزو ماريسكا مديرا فنيا جديدا للفريق الأول خلفا للإسباني بيب غوارديولا، الذي أسدل الستار على حقبته التاريخية مع النادي بنهاية الموسم الماضي.

وأكد النادي الإنجليزي في بيان رسمي أن ماريسكا وقع عقدا يمتد لثلاثة أعوام ليستمر في منصبه حتى صيف عام 2029، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة على مستوى القيادة الفنية داخل ملعب الاتحاد، بعد واحدة من أنجح الفترات في تاريخ مانشستر سيتي.

ويعود ماريسكا إلى مانشستر سيتي للمرة الثالثة في مسيرته بعدما سبق له العمل مدربا لفريق الشباب بالنادي،قبل أن ينضم إلى الجهاز الفني لغوارديولا، حيث كان أحد أفراد الطاقم الذي ساهم في تحقيق الثلاثية التاريخية عام 2023 وهو ما منح إدارة النادي ثقة كبيرة في قدرته على مواصلة المشروع الفني والحفاظ على هوية الفريق.

ويواجه ماريسكا تحديا كبيرا مع بطل إنجلترا السابق، إذ سيكون مطالبا بالحفاظ على مستوى النجاح الذي حققه غوارديولا على مدار عقد كامل شهد تتويج الفريق بعدد كبير من الألقاب المحلية والقارية، مع السعي لقيادة السيتي نحو حقبة جديدة من المنافسة والإنجازات.

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الاستقالة لا تكفي.. تهديدات بالقتل تلاحق مدرب كوريا الجنوبية
الاستقالة لا تكفي.. تهديدات بالقتل تلاحق مدرب كوريا الجنوبية
  • 2026-06-29 15:04
فينيسيوس ينهار باكياً ويطلق تحذيراً في كأس العالم
فينيسيوس ينهار باكياً ويطلق تحذيراً في كأس العالم
  • 2026-06-29 14:32
زوجة ميسي تقود مبادرة ضخمة لفنزويلا
زوجة ميسي تقود مبادرة ضخمة لفنزويلا
  • 2026-06-29 13:14
الثلاثاء 9 صباحا.. استقبال حافل لمنتخب الأردن بعد مونديال 2026
الثلاثاء 9 صباحا.. استقبال حافل لمنتخب الأردن بعد مونديال 2026
  • 2026-06-29 12:25
علي علوان والتعمري ضمن أفضل 50 لاعبا في إحصائيات كأس العالم 2026
علي علوان والتعمري ضمن أفضل 50 لاعبا في إحصائيات كأس العالم 2026
  • 2026-06-29 11:20
إحصائية صادمة من كأس العالم 2026.. رقم غير مسبوق
إحصائية صادمة من كأس العالم 2026.. رقم غير مسبوق
  • 2026-06-29 11:11