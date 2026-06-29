العراق .. السجن لمدير هيئة الضرائب الأسبق وزوجته بسبب غسل الأموال

خبرني - أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، السجن لمدير عام الهيئة العامة للضرائب الأسبق وزوجته عن جريمة غسل الأموال، وتغريمهما أكثر من (٣٢) مليار دينار ومصادرة عقارات وأموال داخل العراق وخارجها.

وذكرت الهيئة في بيان، ان "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً يقضي بالسجن لمُدَّة (١٠) سنوات بحق (أسامة حسام جودت) المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، وبالسجن لمُدَّة (٥) سنوات وشهر بحق زوجته؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٦) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)".

وتابعت إنَّ "القرار تضمَّن تغريم المحكوم عليهما بالتكافل والتضامن مبلغاً قدره (٣٢,٤٩٦,١٠٧,٠٠٠) اثنان وثلاثون مليار دينار، فضلاً عن مصادرة (١٠) عقارات في بغداد و(١٢) عقاراً في تركيا باسم المدانة، ومصادرة المبالغ النقديَّة المضبوطة وبدلات إيجار العقارات والمصوغات الذهبيَّة، إلى جانب الأموال المُودعة في البنك الكويتيّ والبنوك التركيَّة".

وأضافت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة وجدتها كافية ومقعنة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بمُقصريَّة المُدانين والحكم عليهما بالسجن والغرامة المُنوَّه بهما وفق مقتضيات المادة الحكميَّـة، مع الحجز على أموالهما المنقولة وغير المنقولة.

