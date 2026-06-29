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فريق البحث الأردني يساهم في انتشال 11 جثة لضحايا زلزال فنزويلا

  • 29 حزيران 2026
  • 16:01
فريق البحث الأردني يساهم في انتشال 11 جثة لضحايا زلزال فنزويلا

خبرني  - يواصل فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع لمديرية الأمن العام/ الدفاع المدني، تنفيذ عملياته الميدانية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى الاستجابة لتداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا.

وتمكّن الفريق، منذ مباشرته لعمليات البحث والإنقاذ قبل يومين، من انتشال عدد من الجثث من تحت الأنقاض في مواقع مختلفة.

وتمكن فريق البحث والإنقاذ الأردني من انتشال 11 جثة لضحايا الزلزال من موقعين مختلفين في العاصمة الفنزويلية كاراكاس منذ بدء العمل ، أحدهما مبنى منهار يتكون من أكثر من 10 طوابق.

ويواصل فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني، الذي يضم كوادر متخصصة ومؤهلة وفق أعلى المعايير الدولية، تنفيذ مهامه بالتنسيق مع الجهات المعنية في فنزويلا والامم المتحدة ، مسخراً خبراته وإمكاناته للتخفيف من آثار الكارثة.

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