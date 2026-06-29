إحالة عطاء تصميم ودراسة جدوى لإنشاء أضخم مدينة ترفيهية في الأردن

خبرني - أعلنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية، عن إحالة عطاء تصميم ودراسة جدوى لإنشاء أضخم مدينة ترفيهية في المملكة، على ائتلاف بريطاني – سعودي، ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة.

وسيتم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المدينة الترفيهية على مساحة 200 دونم بكلفة 50 مليون دينار من أصل مساحة إجمالية تقدر بـ 575 دونما، ليبدأ تشغيلها نهاية عام 2028.

وسيتولى الائتلاف البريطاني – السعودي تنفيذ التصاميم والمخطط الشمولي ودراسة الجدوى الاقتصادية للمدينة الترفيهية.

وستشكل المدينة الترفيهية وجهة سياحية جديدة وفريدة، وستوفر المئات من فرص التشغيل وتحرك العديد من القطاعات الاقتصادية، وذلك بما يتوافق مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ضمن محور جودة الحياة، كما سيسهم في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

يشار إلى أن الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق مملوكة بالكامل للحكومة وتتبع لصندوق الاستثمار الأردني، وتتولى متابعة وتسهيل مراحل الإنجاز للمشاريع، وطرح الفرص، والتعامل مع المستثمرين، وبناء شراكات لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية لمشروع مدينة عمرة.