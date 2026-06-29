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امتحان الجغرافيا.. طلبة يشتكون ومعلمون يوضحون

  • 29 حزيران 2026
  • 15:10
امتحان الجغرافيا طلبة يشتكون ومعلمون يوضحون

خبرني - تفاوتت آراء الطلبة والمعلمين بشأن امتحان الجغرافيا لطلبة الصف الثاني عشر (التوجيهي)، الذي عُقد اليوم.

ومالت أغلب آراء الطلبة - بحسب رصد "خبرني" - إلى أن الامتحان كان صعبًا أو مائلًا إلى الصعوبة.

وقال الطلبة إن الأسئلة كانت دقيقة، وإن الإجابات تتطلب فهماً عميقاً للنصوص، واصفين إياها بأنها "من بين السطور".

في المقابل، أكد معلمون أن الأسئلة جاءت بمستوى يتراوح بين السهلة والمتوسطة، وأنها وردت جميعها من الكتاب المدرسي بشكل مباشر.

وأوضحوا أن الطالب الذي درس الكتاب جيدًا وقرأه كاملًا سيتمكن من الإجابة عن الأسئلة بسهولة، بينما سيجد الطالب الذي اعتمد على الملخصات أو الأسئلة المتوقعة فقط صعوبة في الإجابة.
 

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