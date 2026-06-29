هل تناول المكسرات بانتظام فكرة جيدة أم لا؟

خبرني - أفادت الدكتورة يكاتيرينا غوزمان خبيرة التغذية، أن المكسرات تساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والأمعاء. وتنصح بتناول حفنة صغيرة من أنواع مختلفة منها يوميا.

وتقول: "تبرز المكسرات دائما ضمن قائمة الأطعمة الأكثر فائدة عند الحديث عن التغذية الصحية. ويوصي بها أطباء القلب، وخبراء التغذية، ومتخصصو الطب الوقائي. ولكن عند تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر عشرات التوصيات المتضاربة- البعض يصفها بأنها غذاء خارق، ومنهم من يحذر من محتواها العالي من السعرات الحرارية، ومنهم من يصر على أن نوعا واحدا فقط منها مفيد. فأين الحقيقة؟ في الواقع، تعتبر المكسرات من الأطعمة القليلة التي تدعم فوائدها عدد كبير من الدراسات العلمية. ويرتبط تناول المكسرات بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والنوع الثاني من داء السكري، والوفاة المبكرة. ولكن لا يوجد نوع واحد من المكسرات الأكثر فائدة - لأن لكل نوع فوائده الخاصة".

ووفقا لها، تسمى المكسرات بحق "غذاء طول العمر". لأنها غنية بالعناصر الغذائية، حيث تحتوي على دهون غير مشبعة، وبروتين نباتي، وألياف، ومجموعة فيتامين В، وفيتامين Е، ومغنيسيوم، وبوتاسيوم، وزنك، ونحاس، والعديد من مضادات الأكسدة.

وتقول: "بالذات بفضل هذا التركيب تحديدا، تساعد المكسرات في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض خطر الإصابة بها. كما تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار، وتعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، ودعم وظائف الأمعاء الطبيعية، والحد من الالتهابات المزمنة في الجسم. ويميل الأشخاص الذين يتناولون المكسرات بانتظام إلى انخفاض معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويعيشون لفترة أطول. وهذا ما أكدته وتؤكده نتائج العديد من الدراسات واسعة النظاق شملت مئات الآلاف من الأشخاص. وأن تحليل تلوي واسع النطاق أظهر أن تناول حوالي 28 غراما من المكسرات يوميا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20-30بالمئة، وانخفاض معدل الوفيات بشكل عام".

وتشير، إلى أن الكثيرين قلقون بشأن ارتفاع السعرات الحرارية في المكسرات، لكن العلم الحديث يظهر أن تناولها باعتدال لا يؤدي إلى زيادة الوزن لدى معظم الناس.

وتقول: "السبب بسيط- بفضل مزيج البروتين والدهون الصحية والألياف، يشعر الشخص بالشبع لفترة أطول بكثير مما يشعر به بعد تناول قطعة من البسكويت أو لوح شوكولاته أو الزبادي المحلى. لذلك، تعتبر حفنة من المكسرات وجبة خفيفة صحية أكثر من الأطعمة الغنية بالسكر. وتبلغ الكمية المثلى للبالغين حوالي 20-30 غراما في اليوم. ويعتبر الجوز مصدرا غنيا بأحماض أوميغا 3 الدهنية. ويدعم الفستق صحة القلب ويساعد على التحكم في الشهية. ويوفر الكاجو المغنيسيوم والمعادن النادرة. ويساعد الجوز البرازيلي على تلبية احتياجات الجسم من السيلينيوم. وجوز المكاديميا غني بالدهون الصحية. لذلك، فإن أفضل طريقة هي عدم البحث عن نوع واحد مفضل، بل التنويع بين أنواع مختلفة".