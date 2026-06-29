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ميزان الحق.. مبادرة لنشر الثقافة القانونية بين الأردنيين

  • 29 حزيران 2026
  • 14:36
ميزان الحق مبادرة لنشر الثقافة القانونية بين الأردنيين

خبرني - أطلقت طالبة القانون زينة عصام أبو ميز مبادرة شبابية تحت اسم "ميزان الحق"، تهدف إلى نشر الثقافة القانونية وتبسيط المفاهيم القانونية بين الأردنيين، وتقديمها بأسلوب واضح وسهل، بما يعزز الوعي بالحقوق والواجبات لدى أفراد المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، ويساعدهم على معرفة حقوقهم وواجباتهم.

وأطلقت زينة صفحات للمبادرة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي تحت اسم "ميزان الحق"، حيث تُنشر من خلالها معلومات قانونية بأسلوب مبسط وسهل الفهم، بما يتيح وصولها إلى شريحة واسعة من المهتمين.

 

أهداف المبادرة:

وبينت زينة أن أبرز أهداف المبادرة تتمثل في:

•             نشر الثقافة القانونية بين مختلف فئات المجتمع.

•             تبسيط المعلومات القانونية بأسلوب مفهوم للجميع.

•             تعزيز معرفة الأفراد بحقوقهم وواجباتهم.

•             الإسهام في بناء مجتمع أكثر وعيًا بالقانون.

 

أنشطة المبادرة:

وبعد إطلاق المبادرة مؤخرًا، تسعى زينة إلى إعداد محتوى قانوني توعوي، وإطلاق حملات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنفيذ أنشطة وفعاليات مستقبلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

 

ميزان الحق.. مبادرة لنشر الثقافة القانونية بين الأردنيين
ميزان الحق.. مبادرة لنشر الثقافة القانونية بين الأردنيين
ميزان الحق.. مبادرة لنشر الثقافة القانونية بين الأردنيين
ميزان الحق.. مبادرة لنشر الثقافة القانونية بين الأردنيين
ميزان الحق.. مبادرة لنشر الثقافة القانونية بين الأردنيين
ميزان الحق.. مبادرة لنشر الثقافة القانونية بين الأردنيين
ميزان الحق.. مبادرة لنشر الثقافة القانونية بين الأردنيين
ميزان الحق.. مبادرة لنشر الثقافة القانونية بين الأردنيين
ميزان الحق.. مبادرة لنشر الثقافة القانونية بين الأردنيين
ميزان الحق.. مبادرة لنشر الثقافة القانونية بين الأردنيين
ميزان الحق.. مبادرة لنشر الثقافة القانونية بين الأردنيين
ميزان الحق.. مبادرة لنشر الثقافة القانونية بين الأردنيين
ميزان الحق.. مبادرة لنشر الثقافة القانونية بين الأردنيين

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