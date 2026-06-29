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البورصة السعودية عند أدنى مستوى في نحو 3 أشهر

  • 29 حزيران 2026
  • 14:35
البورصة السعودية عند أدنى مستوى في نحو 3 أشهر

خبرني - انخفض مؤشر البورصة السعودية، في تعاملات اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى في نحو 3 أشهر، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الخليج.
وبحلول الساعة 14:05 بتوقيت موسكو، تراجع مؤشر السوق "تاسي" بنسبة 0.97% إلى 10802.14 نقطة، بحسب ما أظهرته التداولات.

وبذلك يكون المؤشر قد انخفض دون مستوى 10850 نقطة مسجلا أدنى مستوى منذ مطلع أبريل الماضي.

ويعود انخفاض سوق الأسهم السعودية بشكل رئيسي إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وسط ترقب المستثمرين لقرارات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

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