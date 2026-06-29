بزشكيان: اتفقنا مع قطر على إلغاء تجميد 6 مليارات دولار

خبرني - أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده اتفقت مع قطر على رفع الحظر عن 6 مليارات دولار من إجمالي 12 مليار دولار من أصول طهران المجمدة في الدوحة.

وقال بزشكيان في بيان نشرته الرئاسة الإيرانية، اليوم الاثنين "بموجب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، سيتم رفع التجميد عن 6 مليارات دولار من إجمالي 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية الموجودة في قطر، وإعادتها إلى البلاد".

كما أضاف أن العمل "يتركز حالياً على استعادة الجزء المتبقي من هذه الأموال".

اجتماع مرتقب في الدوحة

وكانت مصادر مطلعة كشفت سابقا أن الولايات المتحدة تعمل بالتعاون مع قطر على وضع آلية تتيح لطهران استخدام جزء من أصولها المجمدة لشراء السلع الإنسانية.

أتى ذلك، فيما من المقرر أن تعقد فرق فنية إيرانية وأميركية تعمل على تنفيذ مذكرة تفاهم، اجتماعًا في الدوحة خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أفاد مصدر مطّلع على المحادثات لوكالة رويترز.

كما أضاف المصدر أن الوسطاء أنشأوا قنوات اتصال لخفض التصعيد في حال وقوع أي حوادث، وأن المحادثات الفنية من المقرر أن تستمر.

هذا ومن المرتقب أن تبحث جلسة المحادثات الفنية قضية مضيق هرمز أيضا، التي فجرت خلال اليومين الماضيين ضربات متبادلة بين إيران وأميركا، وكادت تهدد اتفاق وقف إطلاق النار والمفاوضات المرتقبة بين الجانبين.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان أشار مرارا خلال الفترة الماضية إلى أن بلاده لن تمنح قرشا واحدا لطهران، مؤكدا أن الأموال الإيرانية المجمدة ستنفق من أجل شراء منتجات أميركية، وهو ما نفته السلطات الإيرانية، مشددة على أنها "حرة باستخدام أموالها كما تريد".