*
الاثنين: 29 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

العثور على جثمان الأردنية المفقودة في فنزويلا .. ومناشدة لاجلاء 6 أشخاص

  • 29 حزيران 2026
  • 13:18
العثور على جثمان الأردنية المفقودة في فنزويلا ومناشدة لاجلاء 6 أشخاص
المرحومة تغريد محمد

خبرني  - أعلنت عائلة الصوالحة العثور على جثمان زوجة ابنهم الراحل علي الصوالحة، الذي توفي إثر الزلزال الذي ضرب فنزويلا.

وكانت المواطنة الأردنية تغريد محمد، زوجة الراحل على الصوالحة، في عداد المفقودين، قبل أن يتم تأكيد وفاتها والعثور على جثمانها.

 

6 أفراد من الأسرة عالقون في فنزويلا

وفي السياق، أوضحت العائلة أن ستة أفراد من الأسرة ما يزالون عالقين في فنزويلا، مناشدة الجهات المعنية الإسراع في إعادتهم إلى الأردن.

وبيّنت أن من بين العالقين طفلي الراحل علي الصوالحة؛ الأول يبلغ من العمر 14 عامًا وهو مصاب، والثاني يبلغ 10 أعوام، ويتواجد كل منهما لدى أسرة مختلفة من أصدقاء والدهما.

ويعاني الطفلان ( أبناء علي) من حالة نفسية سيئة بعد علمهما بوفاة والديهما، ويحتاجان إلى العودة سريعًا ليكونا بين أفراد أسرتهما في الأردن.

كما أشارت العائلة إلى وجود شقيق الراحل، عامر، وزوجته وهي مصابة، إضافة إلى طفليهما، واللذان يتواجدان حاليًا أيضًا لدى أسرتين مختلفتين.

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مشتكون : وجبات شاورما بعمان ارتفعت وفي المحافظات ثابتة رغم تراجع سعر الدجاج 
مشتكون : وجبات شاورما بعمان ارتفعت وفي المحافظات ثابتة رغم تراجع سعر الدجاج 
  • 2026-06-29 12:52
الأردن يطلق حديقة بيئية كبرى ضمن مشروع مدينة عمرة المستقبلي
الأردن يطلق حديقة بيئية كبرى ضمن مشروع مدينة عمرة المستقبلي
  • 2026-06-29 12:29
وزارة المياه: ضبط اعتداءات جديدة في مرج الحمام ووادي شعيب
وزارة المياه: ضبط اعتداءات جديدة في مرج الحمام ووادي شعيب
  • 2026-06-29 12:23
بدر محرم 1448 يزين سماء الأردن فجر الثلاثاء في مشهد فلكي نادر
بدر محرم 1448 يزين سماء الأردن فجر الثلاثاء في مشهد فلكي نادر
  • 2026-06-29 12:03
الأردن.. ترجيح إعلان نتائج التوجيهي في النصف الأول من آب
الأردن.. ترجيح إعلان نتائج التوجيهي في النصف الأول من آب
  • 2026-06-29 11:49
الأردن يؤكد ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سورية
الأردن يؤكد ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سورية
  • 2026-06-29 11:43