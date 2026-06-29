العثور على جثمان الأردنية المفقودة في فنزويلا .. ومناشدة لاجلاء 6 أشخاص

خبرني - أعلنت عائلة الصوالحة العثور على جثمان زوجة ابنهم الراحل علي الصوالحة، الذي توفي إثر الزلزال الذي ضرب فنزويلا.

وكانت المواطنة الأردنية تغريد محمد، زوجة الراحل على الصوالحة، في عداد المفقودين، قبل أن يتم تأكيد وفاتها والعثور على جثمانها.

6 أفراد من الأسرة عالقون في فنزويلا

وفي السياق، أوضحت العائلة أن ستة أفراد من الأسرة ما يزالون عالقين في فنزويلا، مناشدة الجهات المعنية الإسراع في إعادتهم إلى الأردن.

وبيّنت أن من بين العالقين طفلي الراحل علي الصوالحة؛ الأول يبلغ من العمر 14 عامًا وهو مصاب، والثاني يبلغ 10 أعوام، ويتواجد كل منهما لدى أسرة مختلفة من أصدقاء والدهما.

ويعاني الطفلان ( أبناء علي) من حالة نفسية سيئة بعد علمهما بوفاة والديهما، ويحتاجان إلى العودة سريعًا ليكونا بين أفراد أسرتهما في الأردن.

كما أشارت العائلة إلى وجود شقيق الراحل، عامر، وزوجته وهي مصابة، إضافة إلى طفليهما، واللذان يتواجدان حاليًا أيضًا لدى أسرتين مختلفتين.