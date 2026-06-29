زوجة ميسي تقود مبادرة ضخمة لفنزويلا

خبرني - ساهمت أنتونيلا روكوزو زوجة أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي في دعم جهود الإغاثة الموجهة لضحايا الزلازل التي ضربت فنزويلا مؤخرا ما ساعد في رفع إجمالي التبرعات إلى أكثر من 3 ملايين دولار

ووفقا لحساب Culers Pro، لعبت روكوزو دورا بارزا في تسليط الضوء على حملة تبرعات طارئة وموثقة عبر منصة GoFundMe، مما ساهم في تسريع وتيرة الدعم الإنساني.

وتركز الحملة على توفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين، بما في ذلك الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الطبية، إضافة إلى إنشاء مراكز إيواء لآلاف العائلات المتضررة في كاراكاس ولا غوايرا، اللتين شهدتا أضرارا جسيمة بعد الزلزالين العنيفين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتسبب الزلزالان في انهيار عدد من المباني وتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، خاصة في المناطق الشمالية القريبة من مركز الهزتين.

وانتشرت الحملة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط توقعات باستمرار تدفق التبرعات لدعم جهود الإغاثة الطارئة، في ظل حاجة آلاف المتضررين إلى المساعدات العاجلة.