موظفو كابيتال بنك يشاركون في مبادرة (سنابل الأثر) دعماً للأمن الغذائي والتمكين المجتمعي

خبرني - انسجاماً مع التزامه المتواصل بتعزيز الاستدامة وإحداث أثر مجتمعي مستدام، شارك كابيتال بنك في مبادرة "سنابل الأثر" التي نظمتها الجمعية العربية لحماية الطبيعة، في خطوة تعكس حرصه على دعم المبادرات التنموية التي تجمع بين الأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي والعمل التطوعي الهادف.

وتندرج هذه المشاركة ضمن جهود البنك المستمرة لترسيخ ثقافة التطوع وتعزيز مساهمة موظفيه في المبادرات ذات الأثر المباشر على المجتمعات المحلية، بما ينسجم مع رؤيته في بناء شراكات تنموية تسهم في دعم المجتمعات وتعزيز استدامتها على المدى الطويل.

وشهدت المبادرة التي أقيمت في منطقة بدر، مشاركة واسعة من موظفي كابيتال بنك، حيث تطوعوا في حصاد جزء من محصول القمح المحلي الذي زرعته الجمعية العربية لحماية الطبيعة على مساحة 60 دونماً، دعماً لمشروع تنموي يعود ريعه لصالح جمعية أصايل بدر الخيرية للسيدات. ويُخصص كامل إنتاج القمح لإعداد خبز الشراك والمنتجات الغذائية التقليدية، بما يوفر مصدراً مستداماً للدخل لست عائلات محلية، ويسهم في دعم الإنتاج الغذائي المحلي وتعزيز مفهوم السيادة الغذائية.

وأتاحت المبادرة للمشاركين من الموظفين فرصة التعرف بشكل مباشر على رحلة الغذاء من الحقل إلى المائدة، والتفاعل مع المزارعين والأسر المستفيدة، والاطلاع عن قرب على الدور الذي تؤديه المشاريع الزراعية والتنموية في تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على تحقيق الاكتفاء والإنتاج المستدام، إلى جانب دعم السيدات المنتجات وتمكينهن اقتصادياً.

وفي تعليقها على هذه المشاركة، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، أن هذه المبادرة تجسد نهج كابيتال بنك في تحويل المسؤولية الاجتماعية من مفهوم داعم إلى ممارسة عملية تُحدث أثراً ملموساً ومستداماً في حياة الأفراد والمجتمعات.

وأضافت بارطو أن الاستدامة تشكل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية البنك، مشيرةً إلى أن دعم المبادرات المرتبطة بالأمن الغذائي وتمكين المجتمعات المحلية يعكس قناعة راسخة بأهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في مواجهة التحديات التنموية وتعزيز قدرة المجتمعات على تحقيق النمو المستدام.

وأوضحت بارطو أن إشراك الموظفين في مثل هذه المبادرات يعزز ثقافة العطاء والعمل الجماعي داخل المؤسسة، ويرفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية والتنموية، كما يتيح للمشاركين فرصة مشاهدة الأثر الحقيقي للمبادرات المجتمعية على أرض الواقع، بما يضاعف من قيمة هذه البرامج وأثرها الإيجابي.

وتعكس هذه المشاركة التزام كابيتال بنك بمواصلة دعم المبادرات التي تسهم في حماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي وتمكين المجتمعات المحلية، ضمن إطار متكامل للمسؤولية الاجتماعية يربط بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية والأثر المجتمعي طويل الأمد.