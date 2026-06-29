ترقية الدكتور حميدان في عمان العربية إلى رتبة أستاذ مشارك

خبرني - قرر مجلس عمداء جامعة عمان العربية ترقية الدكتور نبيل صلاح ابراهيم حميدان إلى رتبة أستاذ مشارك في تخصص التربية الخاصة في كلية العلوم التربوية والنفسية.

والدكتور حميدان حاصل على درجة الدكتوراه من الجامعة الأردنية في تخصص التربية الخاصة عام 2015، وهو عضو هيئة تدريس في كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية منذ عام 2016 ، وعمل سابقاً كمساعد عميد شؤون الطلبة، ورئيس قسم التربية الخاصة في كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية، ومحاضر متعاون في جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، وعضواً في العديد من اللجان على مستوى جامعة عمان العربية، ولديه العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات عالمية محكمة، وشارك الدكتور حميدان في عدة مؤتمرات علمية، وشارك أيضاُ في الاشراف ومناقشة عدداً من رسائل الماجستير.